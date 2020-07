Berühmter Kiosk in Bonn : Studierende gehen auf Spurensuche am Bundesbüdchen

Bonn 2006 musste das Bundesbüdchen in Bonn dem World Conference Center weichen. Jetzt suchen Bonner Studierende nach Fotos und Anekdoten rund um den berühmten Kiosk.

Das Bundesbüdchen als Symbol der Bonner Republik

Karl-Heinz Erdmann, Professor am Geografischen Institut der Uni Bonn und Vorstandsmitglied der NRW-Stiftung, begleitete die Übergabe. Mit dem Kiosk verbindet er vor allem persönliche Erinnerungen: „Ich bin in Kessenich aufgewachsen, und auf dem Weg zum Rhein durfte ich mir immer was am Büdchen aussuchen“, erzählt Erdmann. „Am Bundesbüdchen trafen sich Parlamentarier. Dort wurde privat besprochen, was später große Politik wurde.“