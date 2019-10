Haftbefehl lag vor : Polizei stellt betrunkenen Randalierer in Bonn

Bonn Weil er in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Bonner Innenstadt randaliert hatte, nahm die Polizei einen 30-jährigen Mann fest. Der Randalierer war nicht nur betrunken, gegen ihn lag auch ein Haftbefehl vor.

Seit Samstagmorgen befindet sich ein 30-jähriger Mann in einer Haftanstalt. In der Nacht von Freitag auf Samstag hatte er laut Polizei Bonn in der Bonner Innenstadt randaliert. Gegen 4 Uhr gelang es einer alarmierten Streifenwagenbesatzung der City-Wache, den Mann auf der Wesselstraße in der Nähe des Bonner Hauptbahnhofes zu stellen.