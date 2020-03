Nach Absage in Leipzig : Bonner Buchhandlung veranstaltet eigene Buchmesse

Bonn Die Leipziger Buchmesse ist wegen des Coronavirus abgesagt. Das Team einer Buchhandlung in Tannenbusch bietet nun eine eigene Messe mit viel Programm an.

Als Ersatz für die abgesagte Leipziger Buchmesse hat das Team von „Unsere Buchhandlung“, Paulusplatz 3, zusammen mit Verlagen und Autoren eine kleine Buchmesse in Bonn organisiert. Am Samstag, 14. März, stellen von 11 bis 17 Uhr in der Tannenbuscher Buchhandlung an acht Messeständen Verlage ihre Neuerscheinungen vor.