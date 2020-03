Reaktion auf Coronavirus : Aufführungen in Bonner Oper und Schauspielhäusern abgesagt

Bonn Die Stadt Bonn reagiert auf die aktuelle Corona-Krise mit der Absage sämtlicher Veranstaltungen mit mehr als Tausend Besuchern. Betroffen sind teils auch kleinere Veranstaltungen sowie Aufführungen in der Oper und den Schauspielhäusern. Mit Sorge blickt die Stadt auf den kommenden Marathon und Rhein in Flammen.

In Bonn werden alle Veranstaltungen in der Bonner Oper sowie in den Bonner Schauspielhäusern abgesagt. Das teilten Oberbürgermeister Ashok Sridharan und Bernhard Helmich, Generalintendant des Bonner Theaters, in einem Pressegespräch am Mittwochnachmittag mit.