Infektion mit dem Coronavirus : Zahl der bestätigten Corona-Fälle steigt in Bonn auf 13

Bonn Die Zahl der positiv getesteten Menschen in Bonn ist am Mittwoch erneut gestiegen. Wie die Stadt Bonn bekanntgab, liegt sie inzwischen bei 13 Fällen.

Auch am Mittwoch sind in Bonn neue bestätigte Fälle von Infizierten hinzugekommen. Lag die Zahl am Dienstag noch bei zehn, spricht die Stadt Bonn am Mittwoch bereits von 13 bestätigten Fällen. Bei den drei neuen Fällen handelt es sich laut Stadt Bonn um Reiserückkehrer. Neu infiziert seien ein Pärchen, das seinen Urlaub in Südtirol verbracht hat, und ein Mann, der in Österreich war. Alle Betroffenen würden bereits Symptome zeigen.