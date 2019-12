Mittwoch : Schweigeminute in Bonn für erstochenen Kölner Stadt-Mitarbeiter

Mitarbeiter der Stadt Bonn gedenken am Mittwoch um 12 Uhr des getöteten Mitarbeiters der Stadt Köln sowie anderer Opfer. Foto: Westhoff/Benjamin Westhoff

Bonn/Köln Für den Mitarbeiter der Stadt Köln, der am Freitag bei einem Hausbesuch getötet wurde, wird am Mittwoch eine Schweigeminute in Bonn abgehalten. Das teilt die Stadt mit. Um 12 Uhr gedenken die Mitarbeiter der Stadt Bonn des Mannes und anderer Opfer verbaler und körperlicher Gewalt.

Von Jill Mylonas

Für den Mitarbeiter der Stadt Köln, der am Freitag getötet wurde, wird am Mittwoch eine Schweigeminute in Bonn abgehalten. Das teilte die Stadt nun mit. Mit Bestürzung hätten die Mitarbeiter der Bundesstadt Bonn laut aktueller Mitteilung auf den Tod des Kollegen der Stadt Köln reagiert. In der Schweigeminute werden sie seiner und anderer Opfer um 12 Uhr gedenken.

„Als Zeichen der Anteilnahme und Solidarität gedenken wir der Kolleginnen und Kollegen, die Opfer verbaler und körperlicher Gewalt am Arbeitsplatz werden“, so Oberbürgermeister Ashok Sridharan. Immer häufiger seien Mitarbeiter Aggressionen und Gewalt ausgesetzt. Das zeige die Erfahrung, etwa durch häufigen Kundenkontakt, im Außendienst oder auch bei der Berufsfeuerwehr.