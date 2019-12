Skoda Transportation : Straßenbahnen aus Tschechien kommen ab 2022 nach Bonn

Bonn Die neuen Bonner Straßenbahnen kommen aus Pilsen: Die Skoda Transportation Gruppe mit Sitz in Tschechien wird für die Stadtwerke Bus und Bahn (SWB) 26 neue Straßenbahnen bauen.

Den Kaufvertrag haben am Montag der Vorstandsvorsitzende Petr Brzezina, der Vorstand Vertrieb, Zdenenk Majer, und die beiden SWB-Geschäftsführer Anja Wenmakers und Hansjörg Spielhoff unterschrieben. Für die klimatisierten, mit Wlan ausgestatteten Bahnen zahlen die SWB rund 70 Millionen Euro. Zudem schlossen die Beteiligten einen Ersatzteilversorgungsvertrag über 30 Millionen Euro ab. Skoda sichert zu, in den kommenden 25 Jahren Ersatzteile zu liefern.

Ein Wermutstropfen: Nachdem der Auftraggeber zuletzt verhalten optimistisch war, dass Ende 2021 die ersten neuen Bahnen in Bonn rollen könnten, wird Skoda erst ab Mitte 2022 liefern. Sodann will das tschechische Unternehmen, das seit 150 Jahren auf dem Markt ist und sich auf den Bau von Bahnen, elektrischen Lokomotiven, Triebzügen, Elektrobusse sowie Oberleitungsbusse und damit verbundene Dienstleistungen spezialisiert hat, alle zwei Wochen eine neue Bahn nach Bonn schaffen. Zuvor war ein Monatsrhythmus angedacht.

Die neuen Bahnen werden nach GA-Informationen nicht direkt von den Stadtwerken, sondern von der Kommune finanziert . Die Ratsfraktionen stimmten in nicht-öffentlicher Sitzung einem solchen Modell zu. Hintergrund: Die Kommune erhält günstigere Zinsen als die SWB, deren Kredit-Rating sich zudem verschlechtern würde. Also nimmt die Stadt den Kredit auf und reicht das Geld weiter.

Wie berichtet, lehnte der Stadtrat nach kontroverser Debatte ab, die Bahnen für weitere 2,8 Millionen Euro kuppelbar (traktionsfähig) zu bestellen. Rolf Beu (Grüne) hält das auch mit Blick auf den Bau einer möglichen Westbahn-Trasse für einen „historischen Fehler“. Schließlich hätte der Gutachter in der Sache betont, eine solche Bahn würde nur in Doppeltraktion, also mit gekuppelten zwei Bahnen, Sinn ergeben. Eine Ratsmehrheit hielt die zusätzliche Investition aber nicht für notwendig, weil Stadtbaurat Helmut Wiesner im Ungefähren blieb, wann mit einem Bau der Westbahn zu rechnen sei. Auf den anderen Strecken fehlen an vielen Stellen ausreichend lange Bahnsteige für eine Doppeltraktion.

Eine Investition ähnlicher Größenordnung wird in den kommenden Jahren anstehen, weil Stadt und Kreis ab 2023 in den Hauptverkehrszeiten einen Fünf-Minuten-Takt auf den Hauptstrecken der Stadtbahnen beschlossen haben. Dafür ist der Kauf von 22 neuen Stadtbahnen vorgesehen.

Die SWB investieren also erheblich. Im Rahmen des vom Bund geförderten Programms Lead City haben sie den Fahrplan ausgeweitet und fahren im engeren Takt am Wochenende. Vor allem ein Mangel an Fahrerinnen und Fahrern führt zu Unpünktlichkeiten und Ausfällen, die sich, so Wenmakers, unterm Strich seit dem Fahrplanwechsel im August gebessert hätten. Am Montagmittag allerdings fielen je eine Fahrt der Linien 16 und 18 aus. Personalbedingt, wie SWB-Sprecherin Veronika John mitteilte.