Obdachlosentreff an der Thomastraße : Polizei führt Drogenkontrollen an der City-Station durch

Die Polizei hat an der City-Station Verdächtige nach Drogen abgesucht. Foto: Nicolas Ottersbach

Bonn Mit einer großangelegten Aktion ist die Polizei am Montag gegen Drogenkriminalität in Bonn vorgegangen. An der City-Station an der Thomastraße durchsuchten die Einsatzkräfte mehrere Menschen und wurden dabei fündig.

Die Polizei hat am Montag Drogenkontrollen an der Thomastraße durchgeführt. Auf dem Areal der City-Station, in der sich Obdachlose tagsüber aufhalten können, waren gegen 11 Uhr Zivilfahnder sowie rund 20 Beamte einer Polizeihundertschaft im Einsatz, die vor Ort neun Personen überprüften. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, wurden die Beamten dabei fündig.

In zwei Fällen stellte die Polizei Drogen sicher, in drei Fällen lagen Verstöße gegen das Waffengesetz vor. Die Polizei stellte zwei Strafanzeigen. Welche Art und Mengen von Drogen dabei sichergestellt wurden, gab die Polizei zunächst nicht bekannt.