Nach monatelangen Verhandlungen : Helios Kliniken kaufen Malteser Krankenhaus in Bonn

Das Bonner Malteser Krankenhaus hat rund 400 Betten und 750 Mitarbeiter. Foto: Nicolas Ottersbach

Bonn Die Malteser ziehen sich aus dem Krankenhaus Seliger Gerhard in Bonn zurück und verkaufen es an die Helios Kliniken. Krankenhaus St. Hildegardis in Köln übernehmen die Cellitinnen.

Die Helios Kliniken GmbH wird neuer Träger des Malteser Akutkrankenhauses Seliger Gerhard in Bonn, der medizinischen Versorgungszentren, der Seniorenheims Marienheim in Rheinbach sowie der Apotheke und des Logistikzentrums in Kerpen. Die Vereinbarung zwischen den Maltesern und der Helios Kliniken wurde am Donnerstagabend unterzeichnet. Das Kölner Krankenhaus St. Hildegardis wird von den Cellitinnen übernommen.

Dass die Malteser das Bonner Krankenhaus nicht weiterführen wollen, war schon Ende vergangenen Jahres klar. Als Käufer kamen sowohl kirchliche, als auch private Träger infrage, erklärte Karl Prinz zu Löwenstein, der Generalbevollmächtigter für die Krankenhäuser in der Malteser Deutschland ist, damals. Insgesamt ging es um sechs der deutschlandweit acht Krankenhäuser. Die Einrichtungen sollten im Paket übergeben werden, was nun aber nicht passiert. Das Malteser Krankenhaus in Köln, das mit Bonn eine Betriebsgesellschaft bildete, wurde für einen separaten Verkauf herausgelöst. Neuer Träger sind die Cellitinnen, die in Köln schon mehrere Einrichtungen betreiben. Für die anderen vier Malteser-Kliniken ist noch kein Käufer gefunden.

Schwierigkeiten für Betreiber

„Der Betrieb in Nordrhein-Westfalen hat sich kaum refinanziert“, erklärt Löwenstein. Soll heißen: Die Malteser mussten für ihre Kliniken draufzahlen und konnten die Kosten über einen längeren Zeitraum nicht mehr decken – und offenbar hätte es auch in Zukunft nicht besser ausgesehen. Kostensteigerungen und fehlende Investitionen des Landes machten es für Betreiber kleinerer Gruppen und einzelner Krankenhäuser schwierig, weiter zu bestehen, so Löwenstein.

Das Bonner Malteser Krankenhaus hat rund 400 Betten und 750 Mitarbeiter. Für Ansehen sorgte vor allem die Notfallmedizin, die unter dem leitenden Arzt Tim Flasbeck erst vor knapp zwei Jahren komplett umgebaut wurde. Gesundheitsminister Jens Spahn oder auch der bayrische Innenminister Joachim Herrmann hatten die Malteser in Bonn besucht und für „ein offenes Raumkonzept und ein modernes Notfallmanagement“ gelobt. Das bestätigte sich in der Corona-Krise: Binnen kürzester Zeit strukturierten die Ärzte die Intensivstation so um, dass Covid-19-Patienten isoliert behandelt werden konnten.

Helios ist mit insgesamt 86 Akutkrankenhäusern, 123 medizinischen Versorgungszentren, sieben Präventionszentren und etwa 69.000 Mitarbeitern einer der größten Träger von Gesundheitseinrichtungen in Deutschland. „Der Vollzug des Vertrags steht noch unter dem Vorbehalt der üblichen behördlichen Zustimmungen“, wie Helios in einer Pressemitteilung schreibt. So muss die Bezirksregierung Köln ihr OK geben, was sie aber schon im November andeutete.

Pflegedienste in der Region nicht betroffen

In Nordrhein-Westfalen betreibt Helios derzeit 18 Krankenhäuser und ist auch mit dem Helios Klinikum sowie dem Herzzentrum in Siegburg in unmittelbarer Nähe zu Bonn bereits vertreten. „Das Malteser Krankenhaus Bonn passt mit seinem medizinischen Angebot hervorragend zu Helios und zu unserer Strategie der Bildung spezialisierter regionaler Zentren“, sagte Francesco De Meo, Vorsitzender der Helios Health.