Akutkrankenhaus Seliger Gerhard in Duisdorf : Malteser ziehen sich aus Krankenhaus in Bonn zurück

Bonn Das Malteser Krankenhaus in Bonn-Duisdorf bekommt einen neuen Träger. Die Malteser reduzieren ihr Engagement bei Akutkrankenhäusern. Betroffen sind neben Bonn fünf weitere Standorte, darunter auch Köln. Gespräche mit neuen Eigentümern laufen bereits.

Die Malteser ziehen sich weitestgehend aus dem Krankehausbereich in Deutschland zurück und wollen nach eigenen Angaben auch das Akutkrankenhaus „Seliger Gerhard“ in Bonn-Duisdorf abgeben. Wie der Hilfsdienst am Donnerstag in einer Mitteilung bekanntgab, werden voraussichtlich sechs der acht Malteser Akutkrankenhäuser aufgegeben - „inklusive der zugehörigen medizinischen Versorgungszentren und dazugehörigen Einrichtungen wie Apotheken oder Logistik“. Neben Bonn sind auch die Standorte Köln (St. Hildegardis), Duisburg (St.Johannes-Stift sowie St. Anna), Krefeld-Uerdingen (St. Josefshospital), Görlitz (St. Carolus) und Kamenz (St. Johannes) betroffen. Weitergeführt würden das Waldkrankenhaus Sankt Marien in Erlangen, die Fachklinik für Naturheilverfahren in Bad Brückenau und das geplante "Malteser-Diako Klinikum" in Flensburg. Auch die 34 Altenhilfe- und Pflegeeinrichtungen der Malteser sollen weitergeführt werden.