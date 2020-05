Kommentar zur Stadthalle : Es ist ein Jammer

Meinung Bonn Die Sperrung der Stadthalle in Bad Godesberg hat eine lange Vorgeschichte. Schon 2015 haben die Mitglieder des damaligen Stadtrats in Bonn der Verwaltung den Auftrag erteilt, ein Hallenkonzept zu erstellen.

Dass diese Entscheidung zunächst auch die Nebengebäude betrifft, ist verständlich, solange das Gutachten nicht in Gänze vorliegt. Angesichts solcher Schäden in der Bausubstanz erscheint kaum verwunderlich, dass ein Abriss des seit 2012 unter Denkmalschutz stehenden Baus nicht auszuschließen ist und in den Reihen der Politik über einen Neubau spekuliert wird, wenn die Einschätzung der Experten auch abzuwarten bleibt.

Die Genese, die die Stadt in diese Lage brachte, ist allerdings erschreckend. Man muss sich nur noch einmal vor Augen führen: Der Stadtrat erteilt der Verwaltung im Jahre 2005, also vor 15 Jahren, den Auftrag, ein Hallenkonzept ausarbeiten zu lassen, um die tatsächlichen Bedarfe zu ermitteln und die künftige Ausrichtung sinnvoll gestalten zu können. So weit, so plausibel.