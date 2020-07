Unfall in Bonn : Die Angst der Radfahrer vor der sich plötzlich öffnenden Autotür

Unfallstatistik

Bis Ende Mai 2020 hat die Bonner Polizei in ihrem Zuständigkeitsbereich 218 Unfälle mit Radfahrern verzeichnet. 39 Menschen verletzten sich schwer. Anfang Juni starb ein Radfahrer in Bornheim-Sechtem, nachdem er mit einem Auto kollidierte. Die Stellen, an denen es besonders oft zu Unfällen kommt, liegen im Zentrum, in Beuel und in Bad Godesberg. Dazu gehören etwa die Kölnstraße, die Siegburgerstraße und die Straße Am Kurpark. Im vergangenen Jahr zählte die Polizei insgesamt 703 Unfälle, an denen Radfahrer beteiligt waren. Drei von ihnen starben, 98 verletzten sich schwer. Die übrigen Radler trugen leichte Blessuren davon.