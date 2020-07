Frontalzusammenstoß in Alfter : Feuerwehrmann wird auf dem Weg zu Einsatz schwer verletzt

Alfter Ein 38 Jahre alter Feuerwehrmann ist in Alfter schwer verletzt worden. Er war auf dem Weg zu einem Einsatz, als sein Auto mit einem Geländewagen kollidierte. Der Mann habe einem Wagen im absoluten Halteverbot ausweichen müssen.

Auf dem Weg zu einem Einsatz ist ein Feuerwehrmann im Auto in Alfter schwer verletzt worden. Der 38 Jahre alte Fahrer stieß am Mittwochabend an der Straße „Stühleshof“ frontal mit einem Geländewagen zusammen und kam im Anschluss in die Bonner Uniklinik.