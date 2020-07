Schüsse auf Parkplatz in Bonn : Dritter Verdächtiger nach Schüssen in Tannenbusch festgenommen

Bonn Auf einem Parkplatz in Bonn-Tannenbusch ist im Mai auf einen 24-Jährigen geschossen worden. Zwei Verdächtige hatte die Polizei bereits festgenommen, nun ist auch der dritte Verdächtige ermittelt.

Nach den Schüssen auf einen 24-Jährigen in Tannenbusch hat die Polizei am Mittwochabend den dritten Tatverdächtigen identifiziert und festgenommen. Es handelt sich um einen 29-Jährigen aus Erftstadt, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte. Der Mann wurde am Mittwochabend von zwei Beamten „in ihrer Freizeit“ in Erftstadt-Liblar gesehen. Gegen 19.15 Uhr wurde der 29-Jährige auf einem Parkplatz an der Straße Zum Renngraben vorläufig festgenommen. Am Donnerstag soll er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht werden. Die Ermittler hatten zuvor mit einem Foto nach dem Verdächtigen gesucht.