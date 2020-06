Polizei fahndet mit Foto : Erste Festnahmen nach Schüssen auf Auto und Fahrer in Tannenbusch

Bonn Nach den Schüssen auf einen 24-Jährigen und sein Auto am Tannenbusch-Center hat die Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen. Nach einem weiteren Verdächtigen fahnden die Ermittler nun mit einem Foto.

Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei hat am frühen Mittwochmorgen zwei Männer im Alter von 25 und 32 Jahren festgenommen, die am 22. Mai am Tannenbusch-Center in Bonn auf einen 24-Jährigen in seinem Auto geschossen haben sollen. Die Festnahmen erfolgten in den jeweiligen Wohnungen der Männer in Alfter und Bornheim. Nach einem weiteren Tatverdächtigen wird noch gefahndet, die Polizei veröffentlichte zu diesem Zweck am Freitag ein Foto des Verdächtigen.