Weihnachtsmärkte in der Region : Corona-Krise bringt Diskussion um Bonner Wintermarkt zurück

Blick auf den Bonner Weihnachtsmarkt: In Bonn wird erneut über einen Wintermarkt diskutiert. Foto: Volker Lannert

Bonn Folgt in Bonn auf den Weihnachtsmarkt ein Wintermarkt? Vorschläge dazu werden seit Jahren diskutiert und nehmen sich andere Städte zum Vorbild. Ein Wintermarkt könne Ausfälle in der Corona-Krise kompensieren. Die Aussteller sind jedoch gespalten.

Noch ist alles in sommerlicher Ferienstimmung, doch so manch einer hat bereits Weihnachten im Sinn. So etwa die Bonner Bezirksverordnete Nicole Bonnie. Die CDU-Politikerin schlägt vor, den Weihnachtsmarkt in diesem Jahr – wie auch immer er mit Blick auf die Corana-Pandemie gestaltet werden kann – über das Christfest hinaus zu verlängern und ihn dann in der Zeit nach Weihnachten einfach Wintermarkt zu taufen. Eine Idee, mit der Bonnie beim Verein City-Marketing offene Türen einrennt.

In anderen Städten in Deutschland und etwa in Österreich oder Italien sind Weihnachtsmärkte bis in den Januar hinein keine Ausnahme mehr, begründet Bonnie ihren Vorschlag. Dank einer Verlängerung könnten Schausteller und Budenbesitzer nicht nur Veranstaltungen kompensieren, die wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden mussten. Ein Wintermarkt würde auch die Attraktivität der Bonner Innenstadt steigern, von der wiederum die Gastronomie und der Einzelhandel profitieren könnten. „Es kommen immer mehr Bürgerinnen und Bürger auf uns zu, die uns nach Möglichkeiten fragen, auch über die Feiertage hinaus gemütlich über einen Weihnachtsmarkt schlendern zu können“, sagt Bonnie. Viele hätten vor Weihnachten oftmals keine Zeit, in Ruhe einen solchen Markt zu besuchen.

Karina Kröber vom Vorstand von City-Marketing begrüßt den Vorstoß. Neu sei die Idee aber nicht, sagte sie dem GA. So habe City-Marketing bereits vor einigen Jahren mit der Stadtverwaltung überlegt, ob und wie man den Weihnachtsmarkt noch einige Tage länger veranstalten könne. Das sei allerdings nicht so ohne weiteres möglich, erinnert sie sich. „Weil ja nicht alle über die Weihnachtszeit hinaus ihre Buden und Stände betreiben wollen, muss man eine Lösung finden, die sich vielleicht auf einen Platz konzentriert.“ Damals habe man den Bottlerplatz als möglichen Standort für einen Wintermarkt in den Blick genommen. Dort hätten dann aus organisatorischen Gründen alle Budenbetreiber, die bei der Verlängerung mitmachen wollten, von Anfang an ihren Standort erhalten. „Damit waren aber viele nicht einverstanden, die normalerweise mit ihren Buden auf dem Münster- oder Friedensplatz stehen“, sagt Kröber. Somit wurde die Idee wieder ad acta gelegt. Jetzt hofft sie auf eine neue Diskussion und Realisierung des Vorschlags.