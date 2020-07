Erste „Kidical Mass“ : Familien demonstrieren in Bonn für bessere Radwege

Erste „Kidical Mass“ in Bonn: Die Familien-Fahrraddemo zog am Sonntag an der Südunterführung durch die City. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Rund 350 Demonstranten schwangen sich bei der ersten „Kidical Mass“ in Bonn auf den Sattel. Ihre Forderung: Sichere Radwege für Kinder. Die Initiative „Radentscheid Bonn“ hält ein ganzheitliches Verkehrskonzept für notwendig.

Von Schwierigkeiten auf dem Rad erzählt auch der dreifache Familienvater Peter Laffin aus Plittersdorf, der mit seinem fünfjährigen Sohn und dessen kleiner Schwester zur Demo gekommen ist. Die Familie hat kein Auto, ist also auf das Fahrrad angewiesen. Gerade der Weg zum Kindergarten stelle ein Problem dar. „Die Fußwege, auf denen der Kleine fährt, sind oft mit Autos zugeparkt“, beklagt Laffin. Außerdem müsse das Kind an Straßenecken meist absteigen, weil Bordsteine nicht abgesenkt seien. Auf der Straße seien die Schutzstreifen für Radfahrer zu schmal, Überholen ist nicht möglich.

Ähnliches hört man von vielen Teilnehmern: Die achtjährige Stella findet, dass sie mit ihrem Rad manchmal zu wenig Platz hat. „Dann muss ich manchmal ein bisschen auf dem Fußweg fahren.“ Ihrer Mutter Nadja Carazo ergänzt, dass Autos in der Fahrradstraße, in der sie wohnten, oft viel zu schnell führen. Einer Familie aus Troisdorf fiel der Unterschied zur eigenen Heimatstadt schon auf der Anfahrt auf. „Ich bin hier in Bonn echt ins Schwitzen gekommen“, sagt die Mutter, weil man so sehr aufpassen müsse.