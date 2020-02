„Generation Beziehungsunfähig“ : Darsteller für neuen Schweighöfer-Film in Bonn gesucht

Darsteller für neuen Schweighöfer-Film in Bonn gesucht

Die Agentur Eick hatte im vergangenen Jahr bereits Darsteller für die Serie „Babylon Berlin“ in Bonn gesucht. Foto: dpa/Henning Kaiser

Bonn Am Samstag findet im Bad Godesberger Kinopolis ein Casting für den Spielfilm „Generation Beziehungsunfähig“ statt. Zu vergeben sind für den Film von Produzent Matthias Schweighöfer hunderte kleine Rollen.

Wer sich eine Komparsenrolle in einem Spielfilm vorstellen kann, für den bietet sich in Bonn wieder einmal eine Gelegenheit – vorausgesetzt, er verfügt über einen Bart, ein Piercing oder eine Tätowierung. Denn für hunderte kleine Rollen in der Bestsellerverfilmung „Generation Beziehungsunfähig“ sucht die Produktionsfirma „nach Hipstern und trendigen Leuten“ und bittet für kommenden Samstag, 15. Februar, zum Casting im Bad Godesberger Kinopolis.