Polizei sucht nach Zeugen : Unbekannte überfallen Jugendliche am Bonner Hauptbahnhof

Bonn Drei Unbekannte haben am Samstagnachmittag am Bonner Hauptbahnhof drei Jugendliche bedroht und beraubt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Drei bislang unbekannte Täter haben am Samstagnachmittag am Bonner Hauptbahnhof drei Jugendliche beraubt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, sprachen die Täter die Jugendlichen an, bedrohten sie und forderten die Herausgabe von einem Paar Apple AirPods. Eine 15-Jährige übergab den Tätern die Kopfhörer.