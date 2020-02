Exhibitionist in Bonn festgenommen : Mann soll sich vor 39-Jähriger in Tannenbusch entblößt haben

Symbolbild. Foto: Bundespolizei

Tannenbusch Ein Exhibitionist hat am Sonntag in Tannenbusch sein Unwesen getrieben. Der Tatverdächtige belästigte eine Frau und ergriff die Flucht. Ob der Mann für weitere Straftaten in Betracht kommt, prüft jetzt die Polizei.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von general-anzeiger-bonn.de

Eine 39-Jährige war am frühen Sonntagmorgen gegen 9.30 Uhr auf der Oppelner Straße in Bonn-Tannenbusch unterwegs, als sie von einem 18-Jährigen angesprochen wurde.

Dieser zeigte sich daraufhin der Frau laut Polizei in schamverletzender Weise. Als die Frau nach ihrem Mobiltelefon griff,lief der Verdächtige davon. Die Fahndung, welche sofort eingeleitet wurde, war erfolgreich und der Exhibitionist wurde in der Nähe vom Tatort angetroffen. Im Anschluss wurde der 18-Jährige ins Polizeipräsidium gebracht.