Nach Kritik an Knauber-Plakat : Werbebanner am Bonner Münster weicht neuem Motiv

Bonn Das großformatige Werbebanner ist vom Baugerüst am Bonner Münster verschwunden - allerdings nur für kurze Zeit. Es soll ein neues Motiv aufgehängt werden.

An der überdimensionalen Werbung gab es Kritik. Für einige Bonner passen das Gotteshaus und kommerzielle Werbung nicht zusammen. Unter anderem hatte sich ein Ehepaar an Erzbischof Rainer Maria Woelki gewandt und sich in einem Brief beschwert.