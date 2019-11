"Global Festival of Action" : UN-Kampagnen-Büro zieht in den Langen Eugen um

Marina Ponti leitet das Büro zur UN SDG Action Campaign – den 17 Nachhaltigkeitszielen – in Bonn und New York. Foto: Martin Wein

Bonn. Das UN-Kampagnenbüro organisiert das vierte „Global Festival of Action“ im World Conference Center Bonn. 2020 feiern auch die Vereinten Nationen 75-jähriges Jubiläum.

Am Montagnachmittag hat Ponti bei einem Empfang gleich zwei Gründe zum Feiern. Einerseits ist ihr achtköpfiges Team aus der herrschaftlichen Abgeschiedenheit von Haus Carstanjen mitten ins Herz des Bonner UN-Campus in den Langen Eugen umgezogen. Das soll die Kooperation mit anderen Institutionen der UN und außerhalb fördern. Andererseits kann die Italienerin die Neuauflage für die Flaggschiffveranstaltung der Kampagne bekanntgeben. Unterstützt vom Auswärtigen Amt, dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und der Stadt Bonn, soll an drei Tagen Anfang April im WCCB das vierte „Global Festival of Action“ über die Bühne gehen. Zur letzten Ausgabe waren in diesem Jahr rund 1700 Teilnehmer aus 140 Staaten dafür nach Bonn gekommen. Mit mehr positiven Beispielen aus Sport, Kunst und Multimedia wolle man 2020 das Festival noch anregender gestalten. Schließlich werden die Vereinten Nationen 75 Jahre alt. Zudem will UN-General-Sekretär António Guterres 2020 die Dekade der Nachhaltigkeit ausrufen.