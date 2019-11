November 1969 : Bonn-Center wurde vor 50 Jahren eingeweiht

Bonn Das Bonn-Center wurde 1969 eingeweiht und blieb fast 50 Jahre lang ein Wahrzeichen des Regierungsviertels. Ministerialdirektor Rudolf Baetzgen bezeichnete es als „Taufgeschenk an Groß-Bonn“.

Als „Taufgeschenk an Groß-Bonn“, als „Zentrum gegen Monotonie und Spießigkeit“ und „Vitalitätsspritze im Niemandsland“ bezeichnet denn auch Ministerialdirektor Rudolf Baetzgen das 18-stöckige Hochhaus, das in den ersten Jahrzehnten seines Bestehens der Bundeshauptstadt Bonn als kleiner Bruder des Europa-Centers in Berlin alle Ehre machte.

Zahlreiche Berliner Spuren gab es in dem Komplex auch schon in den Anfangstagen. Dafür sorgten unter anderem der Berliner Architekt Friedrich Wilhelm Gerasch und der ehemalige Regierende Bürgermeister Berlins, Bundeskanzler Willy Brandt. Stellvertretend sei nur der große Berliner Bär im Atrium genannt.

Für den guten Ruf sorgte lange Zeit vor allem das Steigenberger Hotel mit 300 Betten und dem legendären Politikertreff, dem Restaurant „Ambassador“, in den oberen Etagen. Geschäfte, Büroräume mit Botschaftskanzleien, eine Bowlingbahn und in den späten Jahren das Pantheon-Theater im Keller entpuppten sich als Publikumsmagneten.

Der Komplex erlebte allerdings auch immer wieder schwere Zeiten, der Stern des in die Jahre gekommenen Bonn-Centers sank in diesem Jahrtausend fast so schnell wie er erschienen war – bevor gigantische Sprengladungen das Hochhaus am 17. März 2017 endgültig in die Knie zwangen.