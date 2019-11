Brötchenmangel : Produktion bei Bäckerei Voigt war unterbrochen

Nach einer Unterbrechung läuft die Produktion in der Bäckerei Voigt ab Dienstag wieder normal. Foto: Wolfgang Henry

Rhein-Sieg-Kreis. In den vergangenen Tagen gab es in den Filialen der Bäckerei Voigt nicht die gewohnte Auswahl. Die Produktion in Swisttal-Heimerzheim musste für einige Tage unterbrochen werden.

Wer am Wochenende eine Filiale der Bäckerei- und Konditoreikette Voigt besuchte, stand vor Regalen, die teilweise leer oder mit Backwaren anderer Firmen bestückt waren. Wie Geschäftsführer Theo Voigt dem GA auf Anfrage bestätigte, hat das Heimerzheimer Unternehmen die Produktion für vier Tage gestoppt. „Unsere Backstube in Swisttal war zu klein geworden, und wir arbeiten schon seit einiger Zeit an deren Ausbau bei gleichzeitiger Modernisierung“, erklärte Voigt. „Dabei war es zu kurzfristigen Komplikationen gekommen.“ Aus Sicherheitsgründen sei die Produktion für einige Tage unterbrochen worden.