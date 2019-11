Umfrage der FOM Hochschule : So viel Geld geben die Bonner für Weihnachtsgeschenke aus

So viel Geld geben die Bonner für Weihnachtsgeschenke aus

Was verschenken Bonner – und wie viel geben sie aus? Foto: dpa

Bonn Achten die Bonner beim Weihnachtsgeschenkekauf auf Nachhaltigkeit und Umwelt? Und wie viel geben sie für Geschenke aus? Die FOM Hochschule für Oekonomie & Management in Bonn hat eine bundesweite Weihnachtsumfrage durchgeführt und deren Ergebnisse nun veröffentlicht.

Die Bonner FOM Hochschule für Oekonomie & Management hat eine bundesweite Weihnachtsumfrage durchgeführt. Unter dem Namen „Weihnachtsumfrage 2019: Einkaufsverhalten der Konsumenten in Deutschland in Bezug auf Weihnachtsgeschenke“ ging es um Nachhaltigkeit und Umweltschutz beim Geschenkekauf vor Weihnachten. Insgesamt hat die Hochschule 62.000 Frauen und Männer zwischen zwölf und 99 Jahren befragt - davon rund 1600 Bonner. Nur 30 Prozent aller befragten Bonner gaben an, bei der Verpackung ihrer Geschenke auf umweltfreundliches Verpackungsmaterial zu achten.