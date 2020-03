Kommt die Westwerk-Konzerthalle? : Durchbruch beim Schlachthof-Gelände in Bonn in Sicht

Bonn Acht Jahre stand er leer und verfiel: Die Stadt will den verfallenen Ex-Schlachthof nun an die Stadtwerke verkaufen. Die sollen in der Weststadt eine Fläche für das seit Jahren geplante Rock- und Popzentrum, auch „Westwerk“ gerufen, reservieren.

Aus den Ruinen des alten Schlachthofs könnte bald etwas Neues entstehen. Nach acht Jahren Leerstand und Verfall ist für das 28.661 Quadratmeter große Grundstück in der Weststadt der Durchbruch in Sicht. Die Kommune will es an die eigenen Stadtwerke verkaufen, die gemeinsam mit dem Eigentümer der mehr als doppelt so großen Nachbarflächen das gesamte Dreieck zwischen Immenburgstraße, Am Dickobskreuz und Bahngleisen neu bebauen will. Dort soll auch das seit Jahren diskutierte Westwerk – eine Halle für Pop- und Rockkonzerte – einen Platz finden.