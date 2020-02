Kreuzung gesperrt : Motorradfahrer bei Unfall auf Kölnstraße schwer verletzt

Ein Motorradfahrer ist am Samstagvormittag bei einem Unfall schwer verletzt worden. Foto: dpa

Am Samstagmorgen wurde in Bonn die Kreuzung in Höhe Kölnstraße am Josephinum gesperrt. Ein Motorradfahrer war dort bei einem Unfall schwer verletzt worden.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von general-anzeiger-bonn.de

Gegen 10 Uhr war es auf der Kölnstraße am Josephinum zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt worden war. Die Kreuzung am Josephinum musste während der Unfallaufnahme gesperrt werden. Gegen 10.49 Uhr wurde sie dann wieder frei gegeben.