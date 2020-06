GA gelistet : Diese Ausflugsziele sind für Geburtstagskinder kostenlos

Bonn/Region Am Geburtstag darf man sich mal so richtig feiern und verwöhnen lassen. Deswegen bekommt man an seinem Ehrentag auch bei vielen Ausflugszielen in der Region freien Eintritt. Der GA zeigt, welche Ausflüge für Geburtstagskinder kostenlos sind.



Schwimmbäder

Wasserratten haben an ihrem Geburtstag die freie Auswahl zwischen mehreren Spaß- und Wellnessbädern oder Thermen in der Region. Bei freiem Eintritt dürfen die Geburtstagskinder planschen oder sich einfach nur im warmen Wasser ausruhen. Folgende Schwimmbäder haben freien Eintritt am Geburtstag:

Das Aggua Troisdorf (Geburtstagskinder bekommen nur für den Schwimmbereich freien Eintritt), Adresse: Aggerdamm 22, 53840 Troisdorf, Öffnungszeiten: täglich von 9 bis 22 Uhr

Aggerdamm 22, 53840 Troisdorf, täglich von 9 bis 22 Uhr Das Monte Mare Rheinbach, Adresse: Münstereifeler Str. 69, 53359 Rheinbach, Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 9 bis 23 Uhr, Freitag bis Samstag von 9 bis 24 Uhr, Sonntag von 9 bis 21 Uhr

Münstereifeler Str. 69, 53359 Rheinbach, Montag bis Donnerstag von 9 bis 23 Uhr, Freitag bis Samstag von 9 bis 24 Uhr, Sonntag von 9 bis 21 Uhr Das Aqualand Köln, Adresse: Merianstraße 1, 50765 Köln, Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 9:30 bis 23 Uhr, Freitag von 9:30 bis 24 Uhr, Samstag von 9 bis 24 Uhr, Sonntag von 9 bis 23 Uhr

Merianstraße 1, 50765 Köln, Montag bis Donnerstag von 9:30 bis 23 Uhr, Freitag von 9:30 bis 24 Uhr, Samstag von 9 bis 24 Uhr, Sonntag von 9 bis 23 Uhr Die Thermen & Badewelt Euskirchen (Geburtstagskinder bekommen nur freien Eintritt, wenn sie mit einer zahlenden Person kommen), Adresse: Thermenallee 1, 53879 Euskirchen, Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 10 bis 22 Uhr, Freitag von 10 bis 23 Uhr, Samstag von 9 bis 24 Uhr, Sonntag von 9 bis 22 Uhr

Bei jedem Schwimmbad muss man seinen Personalausweis an der Kasse vorzeigen und so beweisen, dass man Geburtstag hat. Im Aggua Troisdorf, im Monte Mare Rheinbach und im Aqualand Köln kann man auch Kindergeburtstage anmelden und feiern. Genauere Informationen dazu gibt es auf den jeweiligen Internetseiten der Schwimmbäder.

Phantasialand

Ein Adrenalinkick am Geburtstag gefällig? Dann sollte man den freien Eintritt für Geburtstagskinder jeden Alters im Freizeitpark Phantasialand in Brühl ausnutzen. Hier kann man an seinem Ehrentag nicht nur eine Menge Geld sparen, sondern auch in eine andere Welt abtauchen. Die Begleiter müssen zahlen. Das Geburtstagskind muss für den freien Eintritt ein Formular ausfüllen und mitbringen.

Adresse: Berggeiststraße 31-41, 50321 Brühl

Öffnungszeiten: Die Öffnungszeiten variieren je nach Saison, sind sind detailliert auf der Homepage des Freizeitparks aufgeführt.

Drachenfelsbahn

Während andere den beschwerlichen Weg auf den Drachenfels zu Fuß gehen, kann man sich an seinem Geburtstag gemütlich zurücklehnen und umsonst in der Drachenfelsbahn fahren. Die Bahn bringt die Fahrgäste auf die Spitze des Drachenfels, wo man eine grandiose Aussicht auf Bonn und die Region erhaschen kann. Zudem sieht man schon bei der Fahrt nach oben und auch wieder runter die schöne Natur und das Schloss Drachenburg am berühmten Berg in Bad Honnef. Um das Angebot nutzen zu können, müssen Geburtstagskinder ihren Ausweis vorzeigen.

Adresse: Drachenfelsstraße 53, 53639 Königswinter

Öffnungszeiten: Der Fahrplan der Bahn ändert sich je nach Jahreszeit und ist unter www.drachenfelsbahn-koenigswinter.de einzusehen.

Saunapark Siebengebirge

Am Geburtstag muss nicht immer Action angesagt sein. Diejenigen, die es gerne gemütlich mögen, können sich an ihrem Ehrentag umsonst in dem Saunapark Siebengebirge ausruhen. Mit sieben verschiedene Saunas zur Auswahl kann man sich vom Alltag ausklinken. Den freien Eintritt gibt es für Geburtstagskinder gegen Vorlage des Personalausweises.

Adresse: Dollendorfer Straße 106-110, 53639 Königswinter-Oberpleis

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 11 bis 23 Uhr, Freitag von 11 bis 24 Uhr, Samstag von 10 bis 24 Uhr und Sonntag von 10 bis 20 Uhr

Schifffahrt auf dem Rhein

Wer seinen Geburtstag gerne an der frischen Luft verbringen möchte, bekommt bei einer Schifffahrt auf dem Rhein besonders viel Luft um die Nase geweht. Ein Geburtstagskind bekommt von der Bonner Personen Schifffahrt an seinem Ehrentag freie Fahrt. Wo es dabei hingehen soll, darf man sich aussuchen. Die Routen und Fahrpläne kann man auf der Homepage abrufen. Wer gleich mehrere Highlights an seinem Geburtstag erleben möchte, kann die Schifffahrt mit einem weiteren Ausflug verbinden: Wie wäre es beispielsweise mit einer Fahrt nach Königswinter, wo man dann kostenfrei Drachenfelsbahn fährt?

Schokoladenmuseum Köln

Im Schokoladenmuseum Köln darf man naschen - Das macht am Geburtstag besonders Spaß. Naschkatzen und Schokoladenfans dürfen an ihrem Ehrentag umsonst ins Museum. Bei freiem Eintritt darf man die Dauerausstellung besuchen und mehr über die süße Köstlichkeit lernen. Mehr zu der Ausstellung und dem Museum direkt am Rhein gibt es auf der Homepage.

Adresse: Am Schokoladenmuseum 1A, 50678 Köln

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr, Samstag und Sonntag von 11 bis 19 Uhr

Kindergeburtstag im Sea Life Königswinter

In der Unterwasserwelt im Sea Life Königswinter können Kinder einen ganz besonderen Geburtstag feiern. Das Sea Life richtet Kindergeburtstage mit verschiedenen Themen aus. Diese muss man unter www.visitsealife.com buchen. Dabei bekommt das Geburtstagskind und seine Begleitperson freien Eintritt. Für jedes Kind, das am Geburtstag im Sea Life teilnimmt, zahlt man je nach Thema der Feier zwischen 9 und 23 Euro.

Adresse: Rheinallee 8, 53639 Königswinter

Öffnungszeiten: Von Januar bis Juni, Montag bis Freitag von 10 bis 17 Uhr, Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr, von Juli bis August, täglich von 10 bis 18 Uhr, von September bis Dezember, Montag bis Freitag von 10 bis 17:00 Uhr, Samstag und Sonntag von 10 bis 18:00 Uhr

Party in der Jazz Galerie

Am Geburtstag darf auch mal ausgiebig gefeiert werden. Die Jazz Galerie in Bonn hat für solche Anlässe ein besonderes Angebot: Jeden Freitag wird Geburtstag gefeiert. Jeder, der in der Woche vor dem Freitag Geburtstag hatte, kommt umsonst rein, wenn er seinen Ausweis vorzeigt. Alle Freunde, die mitkommen, bekommen auch freien Eintritt. Wenn man genügend Freunde mitbringt, genießt man weitere Vorzüge: Je nach Gruppengröße spendiert das Bonner Lokal auch Getränke.

Adresse: Oxfordstraße 24, 53111 Bonn

Öffnungszeiten: geöffnet ab 22 Uhr, der freie Geburtstagseintritt gilt freitags nur bis 23 Uhr