Erster Coronavirus in der Bundesstadt : Bonner Virologe rechnet mit weiteren Fällen in der Region

Bonn In Bonn gibt es den ersten Fall einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus. Der Bonner Virologe Hendrik Streeck zeigt sich davon nicht überrascht. Bonn stehe am Anfang der Epidemie. Grund zur Panik sieht er trotzdem nicht.

Der Bonner Virologe Hendrik Streeck, der derzeit deutschlandweit ein gefragter Experte ist, hat damit gerechnet, dass es in Bonn Fälle von SARS-CoV-2 geben wird. „Es wird auch nicht der einzige bleiben, die Einschätzung des Virus hat sich dadurch aber nicht verändert.“ Er glaubt, dass man in Bonn erst am Anfang der Epidemie steht, weshalb man aber nicht in Panik verfallen müsse.