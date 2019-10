Rheinischer Krimi : Helmut Lambertz liest im Heimatmuseum Lengsdorf

Das Erstlingswerk des Wachtbergers Helmut Lambertz ist eine amüsant erzählte Liebeserklärung an die kölsche Mundart und die rheinische Heimat.

"Wat es e Luuspädche?", wollte Krimiautor Helmut Lambertz gleich zu Beginn seiner kurzweiligen Lesung von seinen Zuhörern im Heimatmuseum Lengsdorf wissen. "Ein Scheitel", rief der in Bonn geborene Jürgen Kirwald spontan und beeindruckte das Publikum mit der Kenntnis des heute kaum noch verwendeten Wortes. Früher wurden die Scheitel oft breiter rasiert, sodass man eine Laus (Luus) auf ihrem Weg (Pädche) über den Kopf besser orten konnte. Beim Namen seines Protagonisten Hans Josef Muuldüüvel musste Lambertz aber bereits die erste Hilfestellung leisten. Der in Köln geborene Sonderermittler würde mit Nachnamen auf Hochdeutsch Maulwurf heißen. "Der arbeitet also undercover", erklärte Lambertz, wohlwissend, dass man selbst bei einem Abend zum rheinischen Dialekt nicht immer auf Anglizismen verzichten kann.