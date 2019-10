Spielhalle in Bonn-Duisdorf : Spielhallen-Gast stört Räuber bei Überfall entscheidend

Spielhalle in Bonn-Duisdorf

Bonn Ein bislang unbekannter Täter hat am Montagabend versucht, eine Spielhalle in Bonn-Duisdorf zu überfallen. Ein Gast des Ladens störte ihn allerdings entscheidend. Die Polizei fahndet nach dem Unbekannten.

Nach einem versuchten Raub auf eine Spielhalle in Bonn-Duisdorf fahndet die Polizei nach dem bislang unbekannten Täter und bittet dabei auch um Hinweise.

Wie die Ermittler mitteilen, betrat der Unbekannte das Gebäude an der Rochusstraße am Montagabend gegen 23.30 Uhr. Von einer Angestellten forderte er die Herausgabe von Bargeld und hielt dabei eine Hand in der Bauchtasche seines Kapuzenshirts.