Auf dem Trockenen : Hallenbad des Malteser Krankenhauses schließt

Medinghoven Das Hallenbad des Malteser Krankenhauses in Medinghoven schließt zum Jahresende wegen Sanierungsstau. Der Träger sucht einen privaten Betreiber.

Seit 2001 betreibt Sandra Picard eine private Schwimmschule im Hallenbad des Malteser Krankenhauses. Derzeit lernen an zwei Nachmittagen in neun Kursen insgesamt 90 Kinder schwimmen. Allerdings: Zum 31. Dezember ist Schluss. Per E-Mail habe sie die Kündigung erhalten. Das Krankenhausbad werde aus Kostengründen geschlossen. Nun hat die 48-Jährige ein Problem. "Ich finde kein Wasser in Bonn und Umgebung." Die städtischen Hallenbäder seien durch die Schwimmvereine ausgebucht. "Alternativen, etwa Becken in Hotels zeitweise zu mieten, sind zu teuer. Das können die Eltern nicht bezahlen." Bis zu 80 Euro müsste sie pro Stunde für eine Bahn zahlen. Davon abgesehen, dass es nicht so einfach sei, wenn sich erholungssuchende Hotelgäste die Wasserfläche beispielsweise mit planschenden Babys teilen. Gleiches gilt für Seniorenheime.