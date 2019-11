Feuer in Außensauna : Brand im Telekom Dome: Dreifachhalle evakuiert

Feuer in Außensauna

In einer Sauna im Telekom Dome war das Feuer ausgebrochen. Foto: Matthias Kehrein

Bonn Ein Brand in einer Außensauna im Telekom Dome hat am Sonntag die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Die angrenzende Dreifachsporthalle musste evakuiert werden.

Schreck am Sonntagmorgen: Wegen eines Schwelbrandes musste die Feuerwehr am Vormittag um kurz nach neun Uhr zum Basketsring ausrücken. Ein Anrufer hatte ein Feuer in einer Außensauna des Fitnessstudios „Sportfabrik“ im Telekom Dome gemeldet.