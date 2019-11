Geld für grüne Lunge am Hardtberg : Wanderwege im Bonner Derletal werden saniert

Bonn Die Wanderwege im Bonner Derletal sollen saniert werden. Rund 20.000 Euro werden hierfür voraussichtlich nötig sein. Bezahlt wird die Maßnahme aus Mitteln des Grünflächenamtes.

Mit Kopfschütteln quittieren Vereine, die Fördergeld von der Stadt bekommen, die Überweisung in mehreren Teilen. Zum Beispiel immer, wenn es um die Zuschüsse zu den St. Martinszügen geht. Auch in diesem Jahr erhält der Martinsausschuss Duisdorf 1300 Euro, der Ortsfestausschuss Lengsdorf 550 Euro und der Ortsausschuss Brüser Berg 500 Euro. Das hat die Bezirksvertretung auch so beschlossen.Allerdings gibt es einen Passus in der Verwaltungsvorlage, der regelmäßig für Ärger sorgt. Dort steht nämlich, dass die Auszahlung vorerst „nur zu 80 Prozent“ erfolgt und die restlichen 20 Prozent nach zusätzlicher Mittelfreigabe.