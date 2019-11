Straßenreinigungssatzung : Anwohner am Hardtberg sollen Straßen selbst reinigen

Hardtberg Das neue Säuberungskonzept von Bonnorange fällt in der Bezirksvertretung Hardtberg durch. Dort sollen die Anwohner von 28 Straßen ihren Bezirk selber reinigen.

Um die Reinigungsleistung bedarfsgerecht zu planen, stellt Bonnorange (AöR) seit Anfang des Jahres Messungen an, wie Vorständin Kornelia Hülter in der Bezirksvertretung erläuterte. Rund 50 Einzelkriterien flossen in die Auswertung ein. Hundekot oder Laub sind zwei davon. Ziel sei nicht zuletzt mit Blick auf das Beethovenjubiläumsjahr, „die Sauberkeit in der Stadt zu verbessern und damit die Lebensqualität.“