Den Alltag der Kinder berühren : So tickt ein Sankt-Martin-Darsteller aus Bonn

Duisdorf Für die Duisdorfer Feuerwehr ist der Martinszug ein Höhepunkt im Jahr. Daniel Klein, der diesjährige Sankt Martin, freut sich auf den Zug. Für ihn ist die Rolle als Sankt Martin mehr als die Darstellung einer Legende.

Mit dem St. Martinszug, der am Donnerstag, 7. November, ab 18 Uhr von der Duisdorfer Fußgängerzone durch das Oberdorf führt und auf dem Schulhof der Rochusschule mit Großfeuer bei Glühwein und Kinderpunsch endet, wird Daniel Klein als St. Martin insgesamt 36 Termine wahrnehmen. Der Bankkauf- und Feuerwehrmann teilt in diesem Jahr bereits zum zwölften Mal als Darsteller des Heiligen Mannes seinen Mantel.

Vielen Kindern wird die Geschichte des heilig gesprochenen Soldaten bekannt sein, der von seinen Kameraden verhöhnt wurde, weil er all seinen Besitz mit den Armen teilte. Klein nutzt die Legende, um ihre Botschaft in den Alltag der Kinder zu übertragen. Mit Kindern der Rochusschule hat er Szenen nachgestellt und fotografiert, in denen sich beispielsweise Schulkinder streiten, doch niemand sich dazu durchringt, einzuschreiten. Oder er zeigt Kinder, die einzelne ausgrenzen und alleine stehen lassen. Beispiele, die im Gespräch darüber anregen können, mehr Zivilcourage und Empathie zu zeigen. Mit selbst hergestellten Schildern lässt er die Kinder Teile der Martinsgeschichte nachspielen und kommt damit zum Kern des Brauchtums, der durch Kommerz oder auch durch die Diskussion um eine Umbenennung in einen religionsfreien „Lichterzug“ in Vergessenheit zu geraten droht.