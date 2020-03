Bürgerverein ist für den Bau : Seilbahn soll am U-Bahnhof Ramersdorf starten

Ramersdorf Der Bürgerverein Ramersdorf spricht sich für den Bau einer Seilbahn über den Rhein aus. In Bezug auf die Einstiegsstation hat der Verein ebenfalls eine klare Meinung.

„Sollte sich die Stadt Bonn für den Bau einer Seilbahn aussprechen, so möchten wir schon im Vorfeld der Überlegungen klar machen, dass der Bürgerverein diese als direkte Verbindungsstrecke von Ramersdorf zum Venusberg begrüßt. Wir sehen in der Seilbahnverbindung eine komfortable Verkehrsverbindung für unsere Ramersdorfer Bewohner“, erklärte Mermagen. Äußerst wichtig sei aber, dass die Einstiegsstation in Ramersdorf nicht am Schießbergweg, sondern als zentraler Knotenpunkt an der U-Bahnhaltestelle liegt.