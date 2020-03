Historischer Jahrmarkt abgesagt : Schausteller in Beuel lassen Fahrgeschäfte trotz Absage stehen

Schausteller in Beuel lassen Fahrgeschäfte trotz Absage stehen

Romina Markmann und ihr Vater Hubert haben in die Vorbereitung des Historischen Jahrmarkts viel Herzblut gesteckt. Foto: Benjamin Westhoff

Beuel Die Stadt hat die Genehmigung für den Historischen Jahrmarkt in Pützchen zurückgezogen. Durchhaltewillen zeigen die mehr als 20 Schaustellerbetriebe trotz aller Sorge: Alle Fahrgeschäfte bleiben stehen - notfalls bis Pfingsten.

Trübsal blasen ist seine Sache nicht: Hubert Markmann, Mitglied der Beueler Schausteller-Dynastie, hat sich einen Tag nach der Absage des Historischen Jahrmarkts durch die Stadt Bonn kämpferisch gegeben: „Wir lassen alle Kirmesfahrgeschäfte aufgebaut und warten, bis sich die Corona-Lage entschärft hat. Sobald wir dann die Genehmigung für den Spielbetrieb in Händen halten, werden wir den Jahrmarkt öffnen.“ Die mehr als 20 Schaustellerbetriebe sind Willens, notfalls bis Pfingsten zu warten.

„Die Unkosten für die Vorbereitungen des Jahrmarkts sind sowieso entstanden. Und da die historischen Fahrgeschäfte in absehbarer Zeit keine Kirmesplätze als Spielstandort erhalten werden, können sie in Pützchen aufgebaut bleiben“, erklärte Hubert Markmann. Für die Entscheidung der Stadt Bonn, die bereits vor Wochen erteilte Spielerlaubnis wieder zurückzunehmen, zeigten nahezu alle Beteiligten Verständnis. Allerdings stellten sich einige die Frage, warum die Stadt Bonn die Absage erst am Donnerstag um 19 Uhr mitgeteilt hat.