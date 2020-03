Projekt gestartet : Startschuss für Lernpatenprojekt in Beuel

Startschuss für Lernpatenprojekt in Beuel

Beuel Der Erlös der Nostalgiesitzung macht’s möglich: Das Geld fließt in ein neues Projekt für Lernpaten der Nepomuk-Stiftung in Beuel.

Wenn alle Beteiligten das Gefühl haben, sie profitieren von einem gemeinsamen Vorhaben, dann ist der Erfolg offensichtlich programmiert. So geschehen am Dienstagnachmittag: Die Johannes-Nepomuk-Stiftung aus Beuel, die Marktschule, das Sankt-Adelheid-Gymnasium (SAG), die Augenklinik Roth und die Veranstalter der Beueler Nostalgie-Sitzung haben in der Pützchener Grundschule gemeinsam den Startschuss für ein neues Lernpatenprojekt gegeben.