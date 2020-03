Straßenbahn 66 hält nicht an Station : Bahnhaltestelle in Vilich wird bis Ostern saniert

Bereits seit mehreren Wochen ist der Haltepunkt an der Gartenstraße in Fahrtrichtung Siegburg gesperrt. Foto: Rainer Schmidt

Vilich. Der Ärger vieler Fahrgäste der Stadtbahnlinie 66 wächst von Tag zu Tag. Der Grund: Seit mehreren Wochen ist der Haltepunkt an der Gartenstraße in Fahrtrichtung Siegburg außer Betrieb.



Von Holger Willcke und Rainer Schmidt

Der Ärger vieler Fahrgäste der Stadtbahnlinie 66 wächst von Tag zu Tag. Was ist passiert? Am 17. Februar hat die Stadt Bonn an der Haltestelle Vilich den Bahnsteig in Fahrtrichtung Siegburg wegen dringend erforderlicher Bauarbeiten gesperrt. „Seitdem ruht alles, kein Bauarbeiter hat bislang Hand angelegt“, erklärte ein Vilicher Bürger. Auch auf der gegenüberliegenden Seite, am Bahnsteig in Fahrtrichtung Bonn, hätten über mehrere Tage keine Bauarbeiten stattgefunden.

Das städtische Presseamt bestätigte den Eindruck der Vilicher Bürger nicht: „Es stimmt nicht, dass dort noch gar nichts getan wurde“, sagte Markus Schmitz vom Presseamt. Nach Auskunft des Tiefbauamts musste der Bahnsteig Richtung Siegburg wegen akuter Einsturzgefahr vor Karneval gesperrt werden. Elektroarbeiten hätten bereits stattgefunden. „Voraussichtlich nach dem 20. März werden hier die weiteren Arbeiten beginnen“, so die Stadt Bonn.

Beim Bahnsteig in Fahrtrichtung Bonn sieht der Stand der Arbeiten so aus: Die Bahnsteigkantensteine sind fertig gesetzt, kontrolliert und abgenommen. Der Bahnsteig ist zur Hälfte verfüllt. Zeitweise mussten die Erdarbeiten in den vergangenen Tagen wegen starken Regens unterbrochen werden. In den nächsten Tagen wird die Verfüllung abgeschlossen. Auch die Beleuchtungsmastfundamente sind hergestellt. Die Bahnsteigbeschichtung soll planmäßig bis Freitag, 20. März, fertig sein; dafür sind allerdings einige Tage mit trockenem Wetter notwendig. Außerdem muss noch ein Unterstand gebaut werden.

An der Vilicher Haltestelle, deren Bahnsteige seit Jahren aus provisorischen Holzkonstruktionen bestehen, müssen wegen drohender Baufälligkeit dringend Sanierungsarbeiten durchgeführt werden. Das ist schon seit längerer Zeit bekannt.

Auf Nachfrage des GA erklärten die Stadtwerke Bonn (SWB), dass die Sperrung der Haltestelle Vilich zu keinen Komplikationen im Stadtbahnverkehr führten. Auch Klagen seitens der Fahrgäste, die auf die nächstgelegenen Bahnsteige ausweichen müssen, lägen den SWB nicht vor. Nach Recherchen der Redaktion haben sich die Anwohner in Vilich sehr schnell auf die veränderten Ein- und Aussteigebedingungen eingestellt.

Fahrgäste müssen derzeit an den benachbarten Haltestellen – Adelheidisstraße oder Vilich-Müldorf – aus- und einsteigen. Fahrgästen aus Richtung Bonn, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, empfiehlt die Verwaltung, die Buslinien 640 und 540 zu nutzen, die als nächstgelegene Haltestelle Vilich-Kloster anfahren. Fahrgäste in Richtung Bonn können diese Buslinien ab Vilich-Kloster ebenfalls nutzen, um stadteinwärts zu fahren.

Die Hochbahnsteige aus Holz an der Bahnhaltestelle Vilich sind bekanntlich provisorische Holzkonstruktionen, die 2012 aufgebaut wurden, um einen barrierefreien Zugang zu gewährleisten. Damals war man von einer maximalen Nutzungsdauer von drei Jahren ausgegangen. Wie die Verwaltung mitteilte, hatten sie jedoch bei Planungsbeginn für die S 13 ihre veranschlagte Haltbarkeitsgrenze längst überschritten.

Weil die Holzbahnsteige bereits mehr als fünf Jahre über die Zeit ihren Dienst verrichtet hatten, mussten SWB und Stadt tätig werden. Jetzt werden aber auch nur wieder Provisorien errichtet, da nur wenige hundert Meter weiter östlich im Zuge der S-13-Verlängerung von Troisdorf nach Oberkassel der neue Haltepunkt Vilich gebaut wird. Dort werden die Linie 66 und die S 13 verknüpft. Die endgültige Fertigstellung des neuen S 13-Bahnhofs Vilich wird nicht vor 2026 sein.

