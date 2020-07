Stadt Bonn investierte 500.000 Euro : Feuerwehr mit neuem Übungshaus

Beuel-Ost Das Gebäude auf dem Gelände der Feuerwache 2 in Beuel sieht nicht besonders schick aus. Aber die Feuerwehrleute finden dort reale Bedingungen vor. Nur Feuer wird das Haus wohl nie fangen.

Besonders schmuckvoll kommt das neue Übungshaus der Bonner Feuerwehr an der Feuerwache 2 in der Maarstraße nicht daher. Aber Pragmatismus geht vor Optik: Es wurde roher Stahlbeton verbaut, die Räume innen sind karg, aber da soll ja auch keiner einziehen. Das Haus hat alles, was Feuerwehrleute auch unter realen Bedingungen vorfinden können: Balkon, Dachfenster, Aufzugschacht, enges Treppenhaus. Alle Einsatzkräfte der Bonner Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr proben dort den Ernstfall. Das Gebäude wurde am Freitag im Beisein von Oberbürgermeister Ashok Sridharan und Bezirksbürgermeister Guido Déus offiziell eingeweiht. Dabei führten die Feuerwehrleute auch eine Übung vor.