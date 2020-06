Kardinal-Frings-Gymnasium : Abitur mit Traumnote 0,79

Das KFG

Das KFG ist ein privates katholisches Gymnasium, das in freier Trägerschaft des Erzbistums Köln geführt wird. Obwohl das KFG eine Privatschule ist, wird kein Schulgeld erhoben. Heute besuchen rund 850 Schülerinnen und Schüler das KFG, 67 haben in diesem Jahr ihr Abitur bestanden. Rund 70 Lehrerinnen und Lehrer sorgen für einen erfolgreichen Unterricht. Der Unterricht am Kardinal-Frings-Gymnasium (KFG) wurde im April 1964 mit 86 Schülern in vier Klassen im Haus Michael in Schwarzrheindorf begonnen. Am 1. August 1964 zog die Schule von Schwarzrheindorf nach Beuel-Süd/Limperich in die Elsa-Brandström-Straße, wo der Unterricht in den später als Lehrerwohnungen genutzten Gebäuden stattfand. Ab Ostern 1966 war das Hauptgebäude bezugsfertig. Am 8. Dezember 1968 wurde die komplette Schule in Anwesenheit von Kardinal Frings eingeweiht. Die Planung des gesamten Schulgeländes war eines der ersten großen Projekte des Architekten Joachim Schürmann, der später auch das Funkhaus der Deutschen Welle, genannt Schürmann-Bau, in Bonn entwarf.