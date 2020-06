Geschichte der Fischerei : Neuer Radwanderweg zwischen Beuel und Mondorf eröffnet

Der Radwanderweg

Die Stationen des Radwanderweges durch Bonn und Städte des Rhein-Sieg-Kreises: Fischereimuseum Troisdorf-Bergheim (Bergheim an der Sieg), Siegfähre Troisdorf-Bergheim, Jüdischer Friedhof Beuel (nahe Nordbrücke), Kennedy-Brücke Beuel, Kirche St. Peter Vilich, Pützchen am Heiligen Brunnen, Holzlarer Mühle, Schloss Birlinghoven, Burg Niederpleis, Steyler Missionshaus St. Augustin, Meindorf an der Sieg, Menden, Friedrich-Wilhelms-Hütte, Sieglarer See, Mordkreuz Sieglar, Eschmarer Mühle, Mondorf Hafen, Rheidter Bann, Fischereimuseum Bergheim.

Die Fischereibruderschaft zu Bergheim an der Sieg ist eine zunftähnliche Vereinigung, die über Fischereirechte an der Siegmündung sowie im Rhein verfügt. Die 987 entstandene Gemeinschaft ist heute die älteste Vereinigung ihrer Art in Deutschland und zählt 430 Mitglieder.