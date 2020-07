Spurensucher mit frischem Blick : Johannes-Nepomuk-Stiftung aus Beuel erobert die Social-Media-Welt

Beuel Mit drei Jungredakteuren erobert die Johannes-Nepomuk-Stiftung die Social-Media-Welt von Instagram und Facebook. Mit frischem Blick sollen die Onliner auf Spurensuche gehen.

Redakteure sollen sie sein, sagt der Stiftungsvorsitzende Ralf Birkner, aber auch Influencer für Gleichaltrige und Jüngere und vor allem „Spurensucher“. Junge Themen im Beueler Stadtbezirk sollen sie aufspüren: Das könnten sie für Jugendliche besser als der Vorstand mit seinem Altersschnitt von „deutlich jenseits der 40“, so Birkner. Aus diesem Grund hätten sie auch einen besseren Zugang zu Kanälen wie Instagram.

Dazu gehört laut Satzung auch die Förderung von Bauten, „in denen sich Menschen treffen zu Gottesdienst, Altenpflege, musischen, kulturellen und anderen Aktivitäten“. Die Stiftung hat unter anderem Mini-Beuel, die Sanierung des Don-Bosco-Jugendheims und ein Anti-Gewalttraining in der Paul-Gerhardt-Schule unterstützt. Aktuelles Projekt der Stiftung sind die Lernpatenschaften, für die Schüler des Kardinal-Frings-Gymnasiums Grundschulkinder der Josefschule begleiten, die Lernförderbedarf haben. Ganz neu ist ein Patenprojekt zwischen Sankt-Adelheid-Gymnasium und der Marktschule in Pützchen. Daneben werden Waldwochen für Kindergartenkinder unter pädagogischer Betreuung angeboten.

2011 wurde die kirchliche Bürgerstiftung Johannes Nepomuk mit dem Bestreben gegründet, die katholischen Kirchengemeinden im Stadtbezirk Beuel in der Kinder-, Jugend-, Senioren- und Hospizarbeit zu unterstützen. Außerdem will man Kultur, Caritas und religiöses Leben fördern.

Die Jungredakteure sind für die Stiftung keine Unbekannten. Die Schüler des Kardinal-Frings-Gymnasiums – Antonia und Tobias haben jüngst ihr Abitur absolviert, Felix kommt in die elfte Klasse – waren am Lernpatenprojekt der Stiftung für Kinder der Josefschule beteiligt (siehe Infokasten) und wurden dann gefragt, ob sie sich vorstellen könnten, den bestehenden Facebook-Auftritt mit ihrer jungen Perspektive zu bereichern. Sie machten dem Vorstand klar, dass junge Leute eher durch Instagram erreicht werden, weshalb es demnächst auch diesen Kanal geben wird.

Von Spende finanziert

Dort wollen sie dann darüber berichten, was in Beuel interessant ist. Als erstes aber sollte es um die Stiftung selbst gehen, sagt Antonia, um „Aufklärung darüber für die jungen Leute, was wir genau machen“. Denn wie viel die Stiftung für Familien und Jugendliche macht, sei den wenigsten bekannt. Von der Spende der Genossenschaftsbank, deren Beueler Regionalbeirat eine Unterstützung der Stiftung vorschlug – ohne etwas vom Social-Media-Projekt wissen zu können, betont Birkner –, soll das Coaching finanziert werden, außerdem sollen die drei auch eine kleine Aufwandsentschädigung für ihre Recherchezeit erhalten.