Schwarzrheindorf und Vilich : Stromausfall in Beuel komplett behoben

Stromausfall in Beuel komplett behoben

Beuel Wegen einer Störung im Mittelspannungsnetz waren seit Dienstagnachmittag einige Haushalte in Beuel ohne Strom. Am Abend meldete der Betreiber, dass alle Haushalte wieder versorgt seien.

Seit etwa 16 Uhr war am Dienstagnachmittag in zahlreichen Haushalten in Schwarzrheindorf und Vilich-Rheindorf der Strom ausgefallen. Grund dafür sei eine Störung im Mittelspannungsnetz gewesen, wie die Stadtwerke Bonn (SWB) mitteilten.