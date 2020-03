Kurfürstliches Beethovenfest : Verein in Bad Godesberg startet Crowdfunding-Aktion

Bad Godesberg Eigentlich hat der Verein Kunst und Kultur Bad Godesberg Gutes zu vermelden: Programm und Hauptfinanzierung des Kurfürstlichen Beethovenfestes stehen. Doch es gibt einen Wermutstropfen: Es fehlen 7500 Euro für städtische Gebühren. Daher hofft das Orga-Team auf rege (finanzielle) Teilnahme bei der Crowdfunding-Aktion.

Das Projekt „Kurfürstliches Beethovenfest Bad Godesberg“ geht in die nächste Runde. „Unser Programm und die Hauptfinanzierung stehen“, sagen die beiden Initiatorinnen des dreitägigen Events, TV-Journalistin Sabine Köhne-Kayser und Volkswirtin Anne Gronski. Sie haben mit ihrem Verein Kunst und Kultur Bad Godesberg (KuKuG) für den 28. bis 30. August an der kurfürstlichen Zeile, in der Redoute und im angrenzenden Park ein buntes Programm für eine Zeitreise in das 18. Jahrhundert gestrickt. Das Projekt hat für die Unkosten bislang insgesamt 50.000 Euro Förderung von der Beethoven-Jubiläumsgesellschaft BTHVN und dem Landschaftsverband des Rhein-Sieg-Kreises (LVR) sowie eine ganze Reihe Einzelspenden erhalten.