Kunstwerk von Paul Magar in der Beethovenschule : Wandbild in Bad Godesberg wartet auf Restaurierung

Bad Godesberg Ein beeindruckendes Kunstwerk von Paul Magar ziert eine Wand in der Beethovenschule. Das Werk müsste dringend restauriert werden, es fehlt jedoch eine entsprechende Fachexpertise.

Für das voluminöse Wandbild des Bad Godesberger Künstlers Paul Magar (1909-2000) in der Beethovenschule (katholische Grundschule) ist noch keine Restauration in Sicht. Wie berichtet, ist das 1968 in der Eingangshalle und Aula der Schule auf eine Wand und eine Schiebetür aufgetragene riesige Werk in einem schlechten Zustand. In einer Stellungnahme für die letzte Sitzung der Bezirksvertretung Bad Godesberg hatte die Verwaltung dem Werk mit dem Motiv eines kleinen Musikorchesters einen zum Teil hohen Beschädigungsgrad attestiert. In dieser Sitzung hatte Elke Melzer (CDU) darauf hingewiesen, dass im Sommer die Decke der Schulaula saniert werde. Ob bei dieser Aktion nicht gleich das dortige Magar-Wandbild mit restauriert werden könne? Da bei der Sitzung kein Vertreter der Stadt vor Ort war, bat der GA die Verwaltung nun um Stellungnahme.