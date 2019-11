Vom Besucher zum User : Paul-Magar-Ausstellung in Bad Godesberg wird digitalisiert

Weitere Projekte

Die Paul-Magar-Ausstellung im haus an der Redoute ist nicht das einzige Projekt, das Dejan Bileski und Jürgen Langen realisiert haben. So haben sie in Bad Godesberg unter anderem den Turm der Godesburg in 3D aufgenommen, außerdem waren sie zum Beispiel in Schloss Drachenburg oder dem Innovations- und Gründungszentrum. Die Magar-Ausstellung aufzunehmen dauerte nach Auskunft von Bileski einige Stunden, für den Turm der Godesburg waren es ein bis zwei Tage.

Doch die BD Media ist nicht nur in Bonn und der Region aktiv. Demnächst wird das Team das Gefängnis von Nelson Mandela in Paarl bei Kapstadt digitalisieren, berichtet Bileski. Auch die 3-D-Visualisierung von Höhlenmalereien in Simbabwe stehen auf dem Programm. Wie auch die Dokumentation des historischen Schiffes „Liemba“ am Tanganjakasee in Kigoma (Tansania), die die Meyer Werft aus Papanburg beauftragt hat. Das Schiff ist eines der ältesten, noch in Betrieb befindlichen Schiffe der Welt, „das 1915 von der Meyer Werft gebaut wurde“, so Bileski. Um seinen Dienst fortsetzen zu können, muss es allerdings repariert werden. Das Team solle den Ist-Zustand des Schiffes dokumentieren und einen 3D-Virtualrundgang vorbereiten, so Bileski. So soll es der Öffentlichkeit und den Besuchern des Museums der Meyer Werft in Papenburg zugänglich gemacht werden. Vor Ort werden vier Leute im Einsatz sein, neben Bileski sind es Jürgen Langen, Michael Berg und Ralph Zimmermann von der Meyer Werft. Kontakt zu Bileski: info@360go.de.⇥jab