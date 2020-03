Städtischer Masterplan : Diese Straßenbauprojekte stehen in Bad Godesberg an

In der Straße Am Weckhasen haben die Stadtwerke für einen neuen Gashausanschluss 55 Meter Leitungen neu verlegt. Foto: Axel Vogel

Bad Godesberg Welche Straßenbauprojekte in den kommenden Wochen in Bad Godesberg anstehen, stehen im städtischen Masterplan. So wird die Rampe hinter dem Bahnhof gebaut, und die Friesdorfer Straße erhält eine neue Fahrbahndecke.



Von Ayla Jacob und Martin Steinhauer

Welche größeren Straßenbaumaßnahmen, die für Verkehrsbehinderungen sorgen könnten und mindestens eine Woche dauern, stehen in den kommenden Wochen in Bad Godesberg an? Antworten auf diese Frage gibt es im städtischen Masterplan. Aufgelistet sind Projekte, zu denen die Stadt gesetzlich verpflichtet ist. Dazu gehören zum Beispiel Kanalsanierungen, aber auch Straßenneubau-, -unterhaltungs- und Stadtbahnarbeiten sind in dem Plan enthalten. Darüber hinaus dürfte die Bad Godesberger eine Maßnahme der Deutschen Bahn freuen, auf deren Startschuss sie schon lange gewartet haben: Hinter dem Bad Godesberger Bahnhof, am Von-Groote-Platz, wird gearbeitet.

Der Zugang, der vom Bahnhof ins Villenviertel und zurück führt, wird barrierefrei ausgebaut. Eigentlich sollte die Rampe dort bereits im Sommer 2019 gebaut werden. Doch weil die Ausschreibung für die Maßnahme nicht erfolgreich war, musste sie aufgehoben werden, hatte eine DB-Sprecherin im vergangenen Jahr erklärt. Im Anschluss startete sie neu. Nun anscheinend mit Erfolg. Man sei erfreut über den Start der Arbeiten, teilte der Bürger Bund Bonn (BBB) in einer Pressemitteilung mit. Allerdings hätte man sich gewünscht, dass die Rampe zeitgleich mit dem Ria-Maternus-Platz fertiggestellt worden wäre.

Der wird, so die Stadt, spätestens Ende März in komplett neuem Glanz erstrahlen. „Es ist noch eine kleine Fläche zu pflastern und es stehen noch ein paar Pflasterzuschnitte aus“, sagte Tiefbauamtsleiter Peter Esch. An der Pumpentechnik für den Brunnen gibt es ebenfalls noch Restarbeiten „und die Beschichtung im Becken muss noch um eine Lage ergänzt werden“. Dazu brauchen man eine Phase ohne Niederschlag, so Esch.

Enden die Arbeiten an einer, so beginnen sie an anderer Stelle. Ab Montag wird die Friesdorfer Straße instand gesetzt, und zwar zwischen Bernkasteler und Weststraße. Dabei werden, so die Stadt, „unter anderem Rinnen- und Bordsteinbereiche reguliert“. Außerdem werden diverse Einbauteile angepasst, dazu gehören zum Beispiel Abdeckungen von Schächten.

Städtischer Masterplan für Bad Godesberg Dieses Maßnahmen stehen für März an Der Masterplan der Stadt Bonn sieht im März für Bad Godesberg unter anderem folgende Maßnahmen vor: City-Bereich: Die Stadtwerke Bonn (SWB) erneuern vom 9. März bis 24. April an der Aennchenstraße 19 bis 31 ihre Leitungen. Die Deutsche Bahn saniert an der Elsässer Straße an der Kreuzung B9/Bahnüberführung die Brücke. In Kürze soll die Baustelle eingerichtet werden, die voraussichtlich bis 28. Januar 2021 bleibt. Villenviertel: In der Hensstraße 6 bis 8 arbeiten die SWB an Leitungen für Strom und Beleuchtung. Das Ganze geht bis zum 13. März. Zwischen Otto-Kühne-Platz und Königsplatz, in der Mirbachstraße, Dürenstraße und Friedrichallee arbeiten die SWB ebenfalls, hier bis 29. Mai. Muffendorf: Um Gas und Strom drehen sich die Arbeiten der Stadtwerke in der Deutschherrenstraße bis zur Muffendorfer Hauptstraße. Die Gesamtfertigstellung ist für den 29. Mai angedacht. Im Bereich der Deutschherrenstraße 91 enden Strommaßnahmen am 17. April. Friesdorf: Vom 30. März bis 30. April rollen die Bagger auf der Annaberger Straße 148 bis 186. Erst einen Hausgasanschluss und dann neue Stromleitungen gibt es Am Weckhasen 1 bis 5 noch bis zum 22. Mai. Pennenfeld: Der Leitungsbau an der Max-Planck-Straße soll am 20. März fertig sein. Weitere Leitungen installieren die SWB zwischen Zeppelinstraße 2 und Koblenzer Straße 100. Schweinheim: Um einen Leitungstausch bei Strom und Beleuchtung geht im Burgblick 1 bis 7 noch bis 29. Mai. In gleicher Mission sind die SWB in der Winterstraße 37 bis 65 vom 16. März bis 16. Juni unterwegs. Rüngsdorf: Die Leitungen für Strom und Beleuchtung werden in der Konstantinstraße 17 bis 29 bis zum 17. April überholt. Schon am 13. März soll an der Kronprinzenstraße 4 bis 14 alles fertig sein. Hochkreuz: Die SWB arbeiten vom 16. März bis 3. April am Langen Grabenweg 30 bis 38. Heiderhof: Ende März soll der Kanalbau zwischen Pappel- und Ahornweg abgeschlossen sein. Weitere Leitungen werden am Wendehammer Weißdornweg bis zum Heiderhofring errichtet.