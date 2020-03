Gotenstraße für Einsatzdauer gesperrt : Küche brannte in Plittersdorfer Mehrfamilienhaus

Plittersdorf In Bonn-Plittersdorf war die Feuerwehr am Sonntagmorgen bei einem Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus im Einsatz. Für die Dauer ihres Einsatzes wurde die Gotenstraße gesperrt.



Am Sonntag ist es in einem Mehrfamilienhaus in der Plittersdorfer Gotenstraße gegen 10 Uhr zu einem Küchenbrand gekommen. Das Feuer entwickelte sich im Erdgeschoss, nachdem Essen auf dem Herd angebrannt war. Es konnte durch die rund 20 Einsatzkräfte gelöscht werden.